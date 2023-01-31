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Жительница Чайковского случайно застрелила своего брата
В октябре прошлого года 45-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достала из сейфа карабин, принадлежавший ее мужу, который в целях демонстрации передала своей несовершеннолетней племяннице. В дальнейшем, взяв вновь карабин в свои руки, обвиняемая, не убедившись в том, что он разряжен, нажала на спусковой крючок карабина, произведя выстрел в сторону своего брата. В результате полученного огнестрельного проникающего пулевого ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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