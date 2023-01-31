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← В Перми с 1 февраля изменится расписание ряда маршрутов общественного транспорта

Жительница Чайковского случайно застрелила своего брата →

В Прикамье на карантин закрыты уже 165 классов в 63 школах

За неделю с 23 по 29 января в Прикамье зарегистрировано 26215 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже показателя прошлой недели на 1,6%. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» – 58,4%. Приостановлена образовательная деятельность в 165 классах в 63 школах и 88 группах в 53 дошкольных образовательных учреждениях Пермского края. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Опубликовано: 31.01.2023 в 17:40 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми с 1 февраля изменится расписание ряда маршрутов общественного транспорта

Жительница Чайковского случайно застрелила своего брата →

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