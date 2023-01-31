← В Перми с 1 февраля изменится расписание ряда маршрутов общественного транспорта
В Прикамье на карантин закрыты уже 165 классов в 63 школах
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми с 1 февраля изменится расписание ряда маршрутов общественного транспорта
Пермский краеведческий музей опубликовал программу мероприятий к 300-летию города
1 февраля стартует прием заявок на Строгановскую премию
Детский отдых: в Прикамье открылись два новых загородных лагеря
В Перми прошла прямая линия по вопросам установления единого пособия
В этом году в Прикамье благоустроят 130 дворов и 57 общественных пространств
Пермское "Счастье" вернулось в список любимых мест для фотосъемки
На эспланаде временно закрыта выставка ледовых скульптур
Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» открылась в Березниках
За сутки в Прикамье выявлено 128 случаев коронавируса
Добавить комментарий: