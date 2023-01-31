Жительницы Перми, которые выдумали рождение детей, предстанут перед судом

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении двух жительниц г. Перми. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, совершенное в крупном размере).По версии следствия, женщины, преследуя цель незаконного обогащения, в 2019-2020 гг. совершали хищения бюджетных средств за счет незаконного получения социальных выплат и пособий на детей."Злоумышленницы представляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и ЗАГСы документы, содержащие заведомо ложную информацию о якобы рождении у них детей без медицинского вмешательства и стационарной помощи роженице. При этом при подаче документов в госорганы в каждом конкретном случае они же являлись соответственно друг у друга свидетелями данного факта", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Таким способом обвиняемые незаконно получили выплаты по материнскому (семейному) капиталу, ежемесячных пособий по уходу за ребенком и выплат в связи с рождением ребенка, а также пособий на детей одиноких матерей. В результате противоправных действий из бюджета Российской Федерации похищены денежные средства на общую сумму более 1,2 млн рублей.После вручения копий обвинительного заключения уголовные дела будут направлены для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Перми. Максимальное наказание за совершение указанного преступления, предусмотренное УК РФ, составляет до 6 лет лишения свободы.