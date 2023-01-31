Жительницы Перми, которые выдумали рождение детей, предстанут перед судом
По версии следствия, женщины, преследуя цель незаконного обогащения, в 2019-2020 гг. совершали хищения бюджетных средств за счет незаконного получения социальных выплат и пособий на детей.
"Злоумышленницы представляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и ЗАГСы документы, содержащие заведомо ложную информацию о якобы рождении у них детей без медицинского вмешательства и стационарной помощи роженице. При этом при подаче документов в госорганы в каждом конкретном случае они же являлись соответственно друг у друга свидетелями данного факта", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Таким способом обвиняемые незаконно получили выплаты по материнскому (семейному) капиталу, ежемесячных пособий по уходу за ребенком и выплат в связи с рождением ребенка, а также пособий на детей одиноких матерей. В результате противоправных действий из бюджета Российской Федерации похищены денежные средства на общую сумму более 1,2 млн рублей.
После вручения копий обвинительного заключения уголовные дела будут направлены для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Перми. Максимальное наказание за совершение указанного преступления, предусмотренное УК РФ, составляет до 6 лет лишения свободы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Жительница Чайковского случайно застрелила своего брата
В Прикамье на карантин закрыты уже 165 классов в 63 школах
В Перми с 1 февраля изменится расписание ряда маршрутов общественного транспорта
Пермский краеведческий музей опубликовал программу мероприятий к 300-летию города
1 февраля стартует прием заявок на Строгановскую премию
Детский отдых: в Прикамье открылись два новых загородных лагеря
В Перми прошла прямая линия по вопросам установления единого пособия
В этом году в Прикамье благоустроят 130 дворов и 57 общественных пространств
Пермское "Счастье" вернулось в список любимых мест для фотосъемки
На эспланаде временно закрыта выставка ледовых скульптур
Добавить комментарий: