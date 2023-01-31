В Перми с 1 февраля изменится расписание ряда маршрутов общественного транспорта

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что с 1 февраля будет изменено расписание движения на нескольких автобусных маршрутах. Существенные изменения коснутся маршрутов №8, №18, №63, №64 и №68. На них будет скорректировано расписание движения согласно дорожным условиям. В ведомстве пояснили, что при корректировке постарались также учесть обращения пассажиров по изменению времени отправлений тех или иных рейсов.Кроме того, на маршруте №53 по субботам вводится дополнительное отправление от конечной остановки «10-й микрорайон» в 05:40 по обращениям пассажиров. В свою очередь, на маршруте №19 в будние дни изменится время отправления последнего рейса с 23:09 на 22:50. Для выравнивания интервалов также будут скорректированы несколько предыдущих отправлений.Также для автобусного маршрута №68 и трамвайного маршрута №3 синхронизировано время прибытия на конечную остановку «Станция Пермь-II» для удобства пересадки. По будням автобус маршрута №68 будет прибывать на конечную в 06:29 вместо 06:36. Дополнительно будет скорректировано отправление трамвайного маршрута №3 от остановочного пункта «Университет» с 16:07 на 16:11 в сторону «Станции Пермь-II» по обращениям работников предприятий.Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.