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Пермский краеведческий музей опубликовал программу мероприятий к 300-летию города
Мероприятия начнутся в марте с выставки находок археологов последних лет, а закончатся в ноябре – презентацией книги «Расскажи мне о Перми», сообщили в проектном офисе «Пермь-300».
Первая выставка программы под названием «Докопаться до города» откроется в марте в Доме Мешкова. В последние годы у археологов были крупные открытия: «Клад дома Лары» с дореволюционной посудой и фрагмент Соликамского тракта на бывшем заводе Шпагина. Выставка представит коллекцию городской археологии из раскопок различных мест города.
В марте Дом Мешкова также продолжит выставку-трилогию «Пермь замечательных людей» – посетителям представят вторую часть экспозиции. Ее посвятят тем, кто родился в городе и здесь же работает, прославляя малую родину в науке, литературе, промышленности, архитектуре, спорте, инженерии и цифровых технологиях.
Завершится проект в сентябре выставкой «Пермский след» о тех, кто уехал, но не утратил связь с городом и продвигает Пермь в информационном, культурном и научном пространствах.
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