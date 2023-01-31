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Детский отдых: в Прикамье открылись два новых загородных лагеря
Речь шла не только про летние смены. Так, лагерь "Новое поколение" запустил проект "Смена первоклашек", ребят в возрасте 6-8 лет ждут на отдых с 13 по 17 февраля. Весенние смены в лагерях стартуют уже в марте - например, в "Нечайке" ребят ждут 25 числа и обещают устроить настоящий праздник самостоятельности и самоуправления.
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