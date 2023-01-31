1 февраля стартует прием заявок на Строгановскую премию за достижения в 2022 году, об этом рассказали в Пермском землячестве.Традиционно премия будет присуждаться по шести номинациям: за честь и достоинство; за высокие достижения в общественной деятельности; за высокие достижения в экономике и управлении; за высокие достижения в науке и технике; за высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия Прикамья; за высокие достижения в спорте. Премия в номинации «За честь и достоинство» присуждается по совокупности трудовых заслуг лауреата в течение длительного периода.Лауреаты получат памятный диплом, нагрудный знак, денежную премию в размере 500 тысяч рублей и статуэтку Аники Строганова. Решение о присуждении премии принимает Правление Пермского землячества на основании предложений комиссии по отбору претендентов на Строгановскую премию. Выдвинуть кандидатуру можно на сайте Пермского землячества, сбор заявок продлится по 30 апреля включительно. Торжественное награждение лауреатов состоится летом в Перми, церемония будет посвящена 300-летию краевой столицы.