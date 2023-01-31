В Перми прошла прямая линия по вопросам установления единого пособия

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"Ранее нужно было в различные ведомства обращаться для установления пособий, ими занимались как Министерство социального развития, так и органы Пенсионного фонда. Сейчас все это происходит в режиме одного окна в рамках действия Социального фонда России", - рассказала Юлия Зобина, заместитель управляющего отделением СФР по Пермскому краю.
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