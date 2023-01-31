В этом году в Прикамье благоустроят 130 дворов и 57 общественных пространств

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Как рассказали в краевом министерстве ЖКХ и благоустройства, во всех муниципалитетах состоялись рейтинговые голосования жителей по выбору территорий, в которых необходимо провести ремонтные работы. По результатам опросов населения, в приоритете у прикамцев – обустройство набережных, обновление памятных мест и создание многофункциональных спортивных и детских пространств.
Напомним, за время реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Пермского края благоустроено 2 017 дворов и 596 общественных территорий. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил порядка 6,9 млрд руб.
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