Пермское "Счастье" вернулось в список любимых мест для фотосъемки

Пермяки вновь вернули в список любимых мест для фотографирования арт-объект «Счастье не за горами». Новое место его расположения понравилось. Злополучный столб больше никому не мешает.Путь Сергея Павленко часто пролегает возле Речного вокзала. Когда есть время, спускается по лестнице к арт-объекту «Счастье не за горами». Сегодня в снежном пейзаже он особенно красиво смотрится. Захотелось сделать памятные фото.Сергей Павленко: «Во многих городах узнают эту надпись, это даже является мемом».Впрочем, пермяки недавно чуть было не подумали, что «Счастье» свое потеряют. На прошлой неделе буквы стали разбирать. Но быстро успокоились. Дело в том, что было принято решение достопримечательность передвинуть правее, чтобы фонарный столб на реконструированной части набережной не портил фотографии.Андрей Угольков, руководитель Управления автомобильных дорог Пермского края: «Специалистами было дано заключение, что перенос столба освещения нарушает требования транспортной безопасности, распространяющиеся в том числе и на освещение причальной стенки».С многострадальным «Счастьем» чего только не происходило. Так, в 2015-м одна из фотосессий на гидроцикле около букв закончилась неудачно – любитель активного спорта зацепил букву «Ч». Правда, после все восстановил за свой счет. В 2018-м вандалы решили изменить лозунг Перми, заменили часть букв, переставили их, добавили недостающие и получилось слово «Смерть». Позже арт-объект полностью демонтировали. Но надпись стала популярной еще раньше. Когда арт-объект почти скрылся под водой после сброса на Камской ГЭС, романтичные фото тут же разлетелись по интернету.Пермяки рассчитывают, что на этом приключения арт-объекта закончатся, и можно в любой момент сделать фото на память. Правда, погулять по набережной не удастся – ремонт сквера здесь будет идти до осени. Но ремонт не помеха перед тем, кто хочет сделать красивые памятные фотографии, ведь для этого спускаться никуда и не нужно.