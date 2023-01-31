На эспланаде временно закрыта выставка ледовых скульптур

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Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, скульптура «Сердце Пармы» будет представлять собой четыре грани, как четыре стороны света, создавая образ Уральских гор с узнаваемыми рельефами известных скал, расположенных по рекам Пермского края. Её авторы и исполнители – пермские скульпторы Сергей Батуев, Андрей Катаев и Максим Верт, двое из них ранее уже были участниками Кубка.
После открытия выставка продолжит свою работу до 20 февраля.
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