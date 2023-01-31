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Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» открылась в Березниках
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← За сутки в Прикамье выявлено 128 случаев коронавируса
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.01.2023
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Жительница Чайковского случайно застрелила своего брата
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В Перми с 1 февраля изменится расписание ряда маршрутов общественного транспорта
Пермский краеведческий музей опубликовал программу мероприятий к 300-летию города
1 февраля стартует прием заявок на Строгановскую премию
Детский отдых: в Прикамье открылись два новых загородных лагеря
В Перми прошла прямая линия по вопросам установления единого пособия
В этом году в Прикамье благоустроят 130 дворов и 57 общественных пространств
Пермское "Счастье" вернулось в список любимых мест для фотосъемки
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Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» открылась в Березниках
За сутки в Прикамье выявлено 128 случаев коронавируса
Окончено расследование смертельной аварии на площади Карла Маркса
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.01.2023
В Пермском крае подтверждено 89 новых случаев COVID-19
Сын украл у матери 50 тысяч рублей и потратил их на обновки и алкоголь
В Перми пройдут открытые аукционы на право заключения договоров аренды на землю
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За сутки в Прикамье выявлено 128 случаев коронавируса
Окончено расследование смертельной аварии на площади Карла Маркса
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.01.2023
В Пермском крае подтверждено 89 новых случаев COVID-19
В Перми открылся бесплатный прокат детских автокресел
В Прикамье обсудят вопрос господдержки сельхозпроизводителей
Теплосети Краснокамска проверят с помощью безопасного красителя
События конкурса "Учитель года" можно смотреть в режиме онлайн
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