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За сутки в Прикамье выявлено 128 случаев коронавируса
Наибольшее число зараженных помимо Перми выявлено в Краснокамском округе.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 213 человека.
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Окончено расследование смертельной аварии на площади Карла Маркса
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.01.2023
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