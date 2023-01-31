Окончено расследование смертельной аварии на площади Карла Маркса
Напомним, 24 сентября прошлого года на ул. Белинского произошло ДТП, в результате которого погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 годов рождения. Еще один пешеход, девушка 1990 года рождения получила различные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. В ходе проведения комплекса следственных мероприятий и ряда экспертиз, установлено, что 70-летний водитель автомобиля «Ниссан», находясь в болезненном состоянии, не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта «площадь Карла Маркса», где находились четыре пешехода.
"Следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину водителя в инкриминируемом деянии. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд города Перми для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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