Окончено расследование смертельной аварии на площади Карла Маркса

В Перми в суд будет направлено уголовное дело о смертельной аварии на площади Карла Маркса. На скамье подсудимых предстанет мужчина 1952 года рождения.Напомним, 24 сентября прошлого года на ул. Белинского произошло ДТП, в результате которого погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 годов рождения. Еще один пешеход, девушка 1990 года рождения получила различные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. В ходе проведения комплекса следственных мероприятий и ряда экспертиз, установлено, что 70-летний водитель автомобиля «Ниссан», находясь в болезненном состоянии, не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта «площадь Карла Маркса», где находились четыре пешехода."Следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину водителя в инкриминируемом деянии. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд города Перми для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.