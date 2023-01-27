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300-летие Перми: до 1 июня в краевой столице должны отремонтировать 107 объектов
Надежда: "Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все было красиво, чтобы гармонично было".
С этим домом почти сразу не заладилось. Жители создали свой счет, на котором копили деньги на капремонт. Но когда настала пора, средств на нем не хватило. Пришлось решать проблему в ручном режиме.
Накануне губернатор Дмитрий Махонин оценил ход работ по капитальному ремонту фасадов домов к 300-летию краевой столицы. К 1 июня строительных лесов на Комсомольском проспекте быть уже не должно, а фасады будут блестеть новизной. Андрей Кокорев, заместитель председателя правительства Пермского края: "В целом 107 объектов в рамках «Перми 300» должны быть отремонтированы в срок до 1 июня. Фактически больше половины всех домов уже закончены, остальные объекты находятся в контрактах, на строительно-монтажных работах".
В скором времени начнется капремонт и в здании в исторической части Перми.
Дом на Советской, 1 уже давно стоит в обрамлении новостроек. А теперь еще и оказался в соседях у нового и очень популярного городского места притяжения - социокультурного пространства «Завод Шпагина».
Изначально строение признали аварийным и пророчили ему скорый снос. Но жители отстояли свой дом в суде. И теперь его будут ремонтировать. Новый фасад должен быть готов к июню. Реконструкции также подвергнутся фундамент, кровля и коммуникации.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сам по себе фасад - это не только покраска, это и утепление, как правило, идет. А если это утепление происходит, это снижение платежей за жилищно-коммунальные услуги, это вообще комфорт в доме. И опять же фасад сам по себе имеет ценность, когда дом отремонтирован и крыша отремонтирована, и отремонтированы и фундамент, и внутренние коммуникации".
Глава региона подчеркивает, что юбилейным годом обновление Перми не закончится. Следующими на очереди ряд домов по улице Петропавловской, на Садовом и у Цирка.
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