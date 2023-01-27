300-летие Перми: до 1 июня в краевой столице должны отремонтировать 107 объектов

С утра рабочие монтируют строительные леса. 69-й дом на пермском Компросе дождался начала капремонта.Надежда: "Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все было красиво, чтобы гармонично было".С этим домом почти сразу не заладилось. Жители создали свой счет, на котором копили деньги на капремонт. Но когда настала пора, средств на нем не хватило. Пришлось решать проблему в ручном режиме.Накануне губернатор Дмитрий Махонин оценил ход работ по капитальному ремонту фасадов домов к 300-летию краевой столицы. К 1 июня строительных лесов на Комсомольском проспекте быть уже не должно, а фасады будут блестеть новизной. Андрей Кокорев, заместитель председателя правительства Пермского края: "В целом 107 объектов в рамках «Перми 300» должны быть отремонтированы в срок до 1 июня. Фактически больше половины всех домов уже закончены, остальные объекты находятся в контрактах, на строительно-монтажных работах".В скором времени начнется капремонт и в здании в исторической части Перми.Дом на Советской, 1 уже давно стоит в обрамлении новостроек. А теперь еще и оказался в соседях у нового и очень популярного городского места притяжения - социокультурного пространства «Завод Шпагина».Изначально строение признали аварийным и пророчили ему скорый снос. Но жители отстояли свой дом в суде. И теперь его будут ремонтировать. Новый фасад должен быть готов к июню. Реконструкции также подвергнутся фундамент, кровля и коммуникации.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сам по себе фасад - это не только покраска, это и утепление, как правило, идет. А если это утепление происходит, это снижение платежей за жилищно-коммунальные услуги, это вообще комфорт в доме. И опять же фасад сам по себе имеет ценность, когда дом отремонтирован и крыша отремонтирована, и отремонтированы и фундамент, и внутренние коммуникации".Глава региона подчеркивает, что юбилейным годом обновление Перми не закончится. Следующими на очереди ряд домов по улице Петропавловской, на Садовом и у Цирка.