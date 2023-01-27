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300-летие Перми: до 1 июня в краевой столице должны отремонтировать 107 объектов →
Более 200 культурных мероприятий пройдет в рамках празднования 300-летия Перми
Светлана Хаерзаманова, директор объединения муниципальных библиотек Перми: "У нас появились новые залы для мастер-классов, залы для дошкольников. Мы сделали каждый класс максимально комфортным для пребывания в нем".
Кроме того, краевые власти в Прикамье открывают виртуальные и социальные концертные и кинозалы, ремонтируют и строят сельские учреждения культуры. Эта работа продолжится и в 2023 году.
К большому юбилею в Перми полным ходом идет реконструкция здания Пермской филармонии. Зрительный зал рассчитан на 830 мест. Сейчас в нем идут монтажные работы. В фойе полностью отреставрируют полы и стены. Мрамор отшлифуют и вернут ему первозданный вид. Потолки заменят полностью.
На встрече с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным министр культуры Алла Платонова отчиталась об итогах работы за прошлый год и доложила о планах на грядущий.
Алла Платонова, министр культуры Пермского края: "Развивать «Пушкинскую карту», развивать инфраструктуру культуры, заботиться о кадрах культуры. Комплексный подход - то, что действительно может радовать жителей края".
В рамках празднования 300-летия Перми пройдет более 200 мероприятий. Дмитрий Махонин дал поручение министерству усилить контроль за подготовкой к юбилею. Кроме того, понять, что еще необходимо сделать для того, чтобы праздник был интересен не только жителям региона, но и за его пределами.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нам предложено определиться с тем, чем может федеральный бюджет еще помочь. Все должно быть подвержено тому, чтобы о Пермском крае и Перми говорили, это привлекало гостей, туристов. Это привлекало возможность новых инвесторов".
А еще необходимо проследить, чтобы все ремонты и строительства объектов культуры были выполнены в срок. Так, часть праздничных мероприятий пройдет уже в обновленном зале филармонии.
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