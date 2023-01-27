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В Пермском педагогическом университете пройдет Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» →
В Прикамье выявлено 80 новых случаев COVID-19
Наибольшее число зараженных помимо г. Перми выявлено в Краснокамском округе.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 206 человек.
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