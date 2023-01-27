В Перми открылся конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2023»

В Перми торжественно открылся городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2023». Проводится он уже в 34-й раз, нынче приурочен к Году педагога и наставника, а также к 300-летию краевой столицы. В отборочном этапе приняли участие 254 человека. К традиционным номинациям «Учитель», «Педагогический дебют» и «Педагог дошкольного образования» в этот раз добавились новые – «Классный руководитель» и «Наставник». В состав жюри вошли работники образовательных учреждений, преподаватели гуманитарно-педагогического университета, колледжа, ветераны педагогического труда и абсолютный победитель конкурса «Воспитатель России».Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "Порядка 250 заявок было. В каждой номинации было отобрано 10. Очень важный конкурс, потому что он позволяет, во-первых, выявить талантливых учителей. Для всех учителей, кто принимает участие, это такая хорошая школа подготовки, потому что сам по себе один учитель не сможет победить, работает целая команда. За каждым учителем стоит педагогический коллектив".Участникам предстоит преодолеть четыре тура, где они должны провести уроки, мастер-классы. В каждом педагоги будут показывать определенную проблему и предлагать пути ее решения. Конкурс пройдет на трех городских площадках – в школе № 127, лицее № 4 и в детском саду «Парма». Испытания начнутся 30 января и завершатся 14 февраля торжественной церемонией награждения победителей.Елена Бухмиллер, педагог школы «Диалог»: "Я заявилась в конкурс, потому что я несколько лет шла к этому. Я давно занимаюсь классным руководством. Мы планируем открыть школу молодого классного руководителя. Поэтому мне эта тема очень интересна, ведь обучение и воспитание идут параллельно".