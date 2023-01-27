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В Перми открылся конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2023»
Участникам предстоит преодолеть четыре тура, где они должны провести уроки, мастер-классы. В каждом педагоги будут показывать определенную проблему и предлагать пути ее решения. Конкурс пройдет на трех городских площадках – в школе № 127, лицее № 4 и в детском саду «Парма». Испытания начнутся 30 января и завершатся 14 февраля торжественной церемонией награждения победителей.Елена Бухмиллер, педагог школы «Диалог»: "Я заявилась в конкурс, потому что я несколько лет шла к этому. Я давно занимаюсь классным руководством. Мы планируем открыть школу молодого классного руководителя. Поэтому мне эта тема очень интересна, ведь обучение и воспитание идут параллельно".
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