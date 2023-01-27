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В Перми вынесен приговор кредитному аферисту, обманувшему 97 человек
В ходе предварительного следствия установлено, что с марта 2021 по февраль 2022 года фигурант знакомился с молодыми людьми и уговаривал их взять кредит на покупку дорогостоящих смартфонов и аксессуаров, оформить микрозайм или кредитную карту. Злоумышленник убеждал доверчивых людей, что телефон в дальнейшем будет возращен по страховому случаю и обязательства прекратятся, никак не повлияв на кредитную историю. При этом обещал сам выплачивать долг. В качестве вознаграждения молодой человек предлагал гражданам сумму от 2 до 10 тысяч рублей.
"После оформления займа потерпевшие отдавали имущество или денежные средства мошеннику, которые он использовал по своему усмотрению. Кроме того, злоумышленник для получения большей наживы, предлагал гражданам вовлекать в эту схему своих знакомых, обещая за каждого человека по 5 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В результате противоправных действий ему удалось обмануть 97 жителей Перми и Пермского края на общую сумму почти 8 миллионов рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданские иски на всю сумму причиненного ущерба.
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