"Не падение, а рывок и резкая остановка". Завершена проверка информации о сорвавшемся лифте

В управляющей компании, которая обслуживает дом на Карпинского, 49а, завершили проверку информации об обрушении лифта. Чуть раньше жители пожаловались, что кабина, в которой находились мужчина с ребенком, неожиданно сорвалась и поехала вниз, и остановилась только на этаже, где расположена подземная парковка. Грузовой лифт высотки на Карпинского, сданной пару лет назад, в одночасье стал популярным в интернете. И на месте кто-то из жильцов признается, что побаивается в нем ездить. Кто-то тоже в курсе ситуации, но готов ехать на любом. Вера Головачева: "Слышала, что лифт сорвался с первого этажа на минус первый. Торопишься на работу, не выбираешь".В интернете быстро распространилась информация со ссылкой на свидетельства жильцов, что грузовой лифт вместо того, чтобы ехать по заданной траектории, устремился вниз на этаж с подземной парковкой. При этом никто не пострадал, но приятными впечатления не назовешь.Несколько поездок на лифте прошли успешно. При этом можно обратить внимание, что движение в подъезде весьма интенсивное. Люди предпочитают передвигаться по-разному: конкретно ожидая пассажирский лифт, или наоборот. В управляющей компании сообщили, что падения не было. Учитывая, что в доме везде установлены видеокамеры, показали съемки, чтобы подкрепить свои доводы.Провели проверку, получили заключение специализированной организации, из которого следует, что резкая остановка была вызвана попаданием пыли в микропереключатель дверей шахты.Николай Степахин, директор УК «Альфа»: "Лифт в исправном состоянии. Он согласно своему регламенту отработал все правильно – сработал тормоз, был небольшой рывок. Никаких падений людей в лифте не происходило".Что касается ежегодного освидетельствования, говорят в управляющей компании, оно также проводилось недавно – на прошлой неделе. Так или иначе, оба лифта пока работают.