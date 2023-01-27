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"Не падение, а рывок и резкая остановка". Завершена проверка информации о сорвавшемся лифте
В интернете быстро распространилась информация со ссылкой на свидетельства жильцов, что грузовой лифт вместо того, чтобы ехать по заданной траектории, устремился вниз на этаж с подземной парковкой. При этом никто не пострадал, но приятными впечатления не назовешь.
Несколько поездок на лифте прошли успешно. При этом можно обратить внимание, что движение в подъезде весьма интенсивное. Люди предпочитают передвигаться по-разному: конкретно ожидая пассажирский лифт, или наоборот. В управляющей компании сообщили, что падения не было. Учитывая, что в доме везде установлены видеокамеры, показали съемки, чтобы подкрепить свои доводы.
Провели проверку, получили заключение специализированной организации, из которого следует, что резкая остановка была вызвана попаданием пыли в микропереключатель дверей шахты.
Николай Степахин, директор УК «Альфа»: "Лифт в исправном состоянии. Он согласно своему регламенту отработал все правильно – сработал тормоз, был небольшой рывок. Никаких падений людей в лифте не происходило".
Что касается ежегодного освидетельствования, говорят в управляющей компании, оно также проводилось недавно – на прошлой неделе. Так или иначе, оба лифта пока работают.
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