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В Прикамье прибыла делегация Законодательного собрания из Кировской области
И взамен председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Берестнев также планирует поделиться опытом своего региона. О больших законотворческих планах депутат рассказал в студии парламентского телевидения. В краевой парламент Прикамья с визитом прибыли коллеги из Кирова.
Роман Береснев, председатель Законодательного собрания Кировской области: "Главное – те основные направления, которыми сегодня занимаются все законодательные органы Российской Федерации. Это вопросы, связанные со специальной военной операцией и вопросы, связанные с устойчивым развитием экономики".
После состоялась рабочая встреча делегации депутатов Кировской области с коллегами из Законодательного собрания Пермского края. Два региона сотрудничают с 2015 года. На прошлой неделе парламентарии ратифицировали новое соглашение до 2027 года. По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, такие встречи – залог успешного развития для обоих регионов.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Ситуация меняется и иногда изобретать велосипед смысла не имеет, можно просто воспользоваться хорошим опытом, взаимно обогащаясь. Это позволит качественно улучшить работу представительного органа".
При содействии законодательных органов удалось наладить долгосрочное и выгодное сотрудничество между оборонными, промышленными, машиностроительными предприятиями двух регионов. В новом соглашении уточнили и расширили направления взаимодействий.
Один из главных вопросов – совместная разработка законодательных инициатив в области лесного хозяйства, в том числе сохранение охотничьих ресурсов. Всего соглашение включает в себя комплекс из 48 мероприятий в 19 областях межрегионального сотрудничества.
Кроме того, гости из Кирова познакомились с работой краевого парламента. Внимание привлекла разработка прикамского Законодательного собрания – мобильное приложение «Кабинет депутата». В телефоне можно увидеть работу парламентариев, познакомиться с указами губернатора и принятыми законами. В одной из вкладок можно проследить за исполнением бюджета.
Также гости хотят взять на вооружение опыт взаимодействия законодательной власти Прикамья с органами местного самоуправления. А следующая встреча пройдет совсем скоро – в год 300-летия в краевую столицу планируют приехать главы региональных парламентов со всего Приволжского округа. Именно здесь состоится заседание Ассоциации законодателей Поволжья.
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