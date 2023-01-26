В Прикамье прибыла делегация Законодательного собрания из Кировской области

В Пермь прибыла делегация Законодательного собрания из соседней Кировской области. Визит состоялся в рамках соглашения о сотрудничестве. Роман Береснев, председатель Законодательного собрания Кировской области: "Много хорошего позитивного опыта сегодня применяется в Пермском крае. Надо этот опыт изучить".И взамен председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Берестнев также планирует поделиться опытом своего региона. О больших законотворческих планах депутат рассказал в студии парламентского телевидения. В краевой парламент Прикамья с визитом прибыли коллеги из Кирова.Роман Береснев, председатель Законодательного собрания Кировской области: "Главное – те основные направления, которыми сегодня занимаются все законодательные органы Российской Федерации. Это вопросы, связанные со специальной военной операцией и вопросы, связанные с устойчивым развитием экономики".После состоялась рабочая встреча делегации депутатов Кировской области с коллегами из Законодательного собрания Пермского края. Два региона сотрудничают с 2015 года. На прошлой неделе парламентарии ратифицировали новое соглашение до 2027 года. По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, такие встречи – залог успешного развития для обоих регионов.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Ситуация меняется и иногда изобретать велосипед смысла не имеет, можно просто воспользоваться хорошим опытом, взаимно обогащаясь. Это позволит качественно улучшить работу представительного органа".При содействии законодательных органов удалось наладить долгосрочное и выгодное сотрудничество между оборонными, промышленными, машиностроительными предприятиями двух регионов. В новом соглашении уточнили и расширили направления взаимодействий.Один из главных вопросов – совместная разработка законодательных инициатив в области лесного хозяйства, в том числе сохранение охотничьих ресурсов. Всего соглашение включает в себя комплекс из 48 мероприятий в 19 областях межрегионального сотрудничества.Кроме того, гости из Кирова познакомились с работой краевого парламента. Внимание привлекла разработка прикамского Законодательного собрания – мобильное приложение «Кабинет депутата». В телефоне можно увидеть работу парламентариев, познакомиться с указами губернатора и принятыми законами. В одной из вкладок можно проследить за исполнением бюджета.Также гости хотят взять на вооружение опыт взаимодействия законодательной власти Прикамья с органами местного самоуправления. А следующая встреча пройдет совсем скоро – в год 300-летия в краевую столицу планируют приехать главы региональных парламентов со всего Приволжского округа. Именно здесь состоится заседание Ассоциации законодателей Поволжья.