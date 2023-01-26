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В Перми разрушилась скульптура-победитель "Зимнего вернисажа"
Напомним, авторы композиции - Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани. Именно им вручили Кубок Главы города - главный приз турнира чемпионов в рамках Кубка России по ледовой скульптуре "Зимний вернисаж". Выставка расположена на эспланаде возле памятника «Героям фронта и тыла».
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