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В ПГАТУ День студента отметили квестом по "Властелину колец"
Празднование началось с танцевального флешмоба, который оказался таким зажигательным, что съемочной группе "Вести Пермь" ничего не оставалось делать, кроме как присоединиться к танцу.В начале квеста студенты разделились на команды по факультетам и поприветствовали друг друга в стихотворной форме.
Любовь Шолохова, организатор праздника в ПГАТУ: "У нас стилистический квест "Средиземье" по "Властелину колец". Все станции тем или иным образом либо названием, либо содержанием подвязаны к этому фильму".
Станции квеста расположились на территории большого студенческого городка. Первая станция - у трактора. Ребятам необходимо было показать сцену по теме, используя трактор, снег, и всё что есть вокруг. Придумали зарисовку "Ты не пройдешь".Получилась настоящая полоса препятствий: ползти по снегу, попасть снежком в дерево и ответить на каверзный вопрос. Станция, которая расположилась на стадионе, называется "Царь горы". Задача - первым добыть флаг, который находится на самой вершине.После уличных испытаний студенты согревались в досуговом центре - пили горячий чай и играли в настольные игры. А в караоке можно всем дружно проявить творческие таланты.
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