В поселке Вильва состоялся торжественный пуск газа

Торжественный пуск газа состоялся в поселке Вильва Добрянского округа. Здесь построили новый распределительный газопровод протяженностью в 20 километров. Распределительный газопровод протяженностью 20 километров построен в Вильве силами «Газпром газораспределение Пермь». Возможность подключения здесь получили больше четырех сотен семей.Сегодня газ в Вильве Добрянского округа — не сказка, а реальность. К голубому топливу с каждым днем здесь подключается всё больше людей.До границы участка строительство производится в рамках догазификации. До фасада дома помогает Пермский край — за счет бюджетных средств. Сети внутри дома и оборудование — ответственность самого хозяина.Сергей Черезов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Потенциал огромный, население выражает огромную заинтересованность в газификации. Мы надеемся, что в 2023 году сделаем хороший качественный рывок, и газификация посёлка Вильва превысит 30 процентов".Поселок Вильва — только начало в этом году. В планах газифицировать и другие населенные пункты Добрянского округа.Константин Лызов, глава Добрянского городского округа: "Сейчас идет предпроектная подготовка к прокладке газопровода на Висимской стороне — до Нижнего Луха".Сегодня уровень газификации в Добрянском округе больше 50 процентов. Подключить к голубому топливу здесь можно 4 тысячи домовладений.Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Межпоселковый газопровод протяженностью порядка 60 километров, стало возможным техническое подключение к газу ваших домовладений и двух социально значимых котельных".Строительство межпоселковых газопроводов в крае находится на личном контроле губернатора Дмитрия Махонина. Процесс подключения организован удобно и комфортно.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В регионе реализуется программа, когда мы даем компенсацию жителям строительства газопровода по земельному участку до границ дома. Далеко не во всех регионах такая социальная льгота присутствует".Что же касается Вильвы, теперь освободившееся время жители могут потратить уже на приятные хлопоты. Например, ремонт в доме и демонтаж уже ненужной печи.