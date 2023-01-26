В Кунгуре отметили Татьянин день. Всех сотрудниц с таким именем поздравили на заводе «Металлист», а еще вручили премии студентам и преподавателям колледжей.Так начинается рабочий день на кунгурском заводе «Металлист». Коллектив встречает финансового директора Татьяну Высоцкую. Коллеги устроили сюрприз, таким образом поздравив с Татьяниным днем.После приходит время поздравить всех Татьян, которые трудятся на заводе. Их на «Металлисте» 14 человек, работают на разных постах. Кто-то недавно, кто-то скоро отметит профессиональный юбилей.Татьяна Пепеляева, лаборант-химик: "Я работаю 18 лет на этом предприятии. Работаю по профессии. Работа очень интересная, коллектив дружный".После завода – традиционная встреча в сельскохозяйственном колледже. Здесь уже в 10-й раз прошло вручение премии Татьяны Высоцкой, приуроченной ко Дню студенчества.Татьяна Высоцкая, директор по экономике и финансам завода «Металлист»: "Мы не можем оставить студентов без внимания. Тем более, 25 января Татьянин день, День студента – это сам Бог велел".Лауреаты - 30 человек – студенты и преподаватели колледжей Кунгурского округа. Четыре номинации для учащихся: «Лидер», «Лучший в профессии», «Отличник учебы» и «Спортивное золото». Для учителей номинация «За верность детям». Появилась она в 2018 году.Татьяна Пятышева, лауреат премии Т. Высоцкой: "Это всегда огромная ответственность. Всегда очень радуют успехи ребят. Премия Татьяны Михайловны Высоцкой – огромная мотивация".Вполне вероятно, что кто-то из этих ребят в будущем придет работать именно на «Металлист», говорят организаторы. Предприятие активно сотрудничает с колледжами, простраивая кадровую политику. А учрежденная однажды премия стала хорошей традицией.Программа насыщенная, не только торжественная церемония. В фойе студенты колледжей демонстрируют, чему они уже научились. Например, за этим столом по соседству резьба по дереву и резьба по камню.Здесь Татьяна Высоцкая и гости мероприятия пообщались с ребятами на каждой площадке, где не только что-то показали или рассказали, но и всем желающим предложили попробовать свои силы, например, в создании расписных пряников.Что касается премии, ее обладателем может стать каждый. Главное себя проявить и пополнить своим именем книгу лауреатов. А со временем могут появиться и новые номинации для представителей кунгурского студенчества.