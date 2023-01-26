«Диалог на равных»: нефтяники встретились со студентами краевого политехнического колледжа
Чернушинский политехнический колледж является подшефным учебным учреждением пермских нефтяников. На территории суза при поддержке лукойловцев построен центр практического обучения и повышения квалификации. Также выполнен капитальный ремонт учебных кабинетов, коридоров, лабораторий, спортивного и актового залов, столовой, кровли и фасада. В этом году нефтяной колледж в качестве подарка получил большой экран для расписания занятий и объявлений.
Михаил Азанов, директор Краевого политехнического колледжа г. Чернушка: "Одно удовольствие, я думаю, что для студентов, когда наконец-то со всего бумажного мы переходим в электронное. Естественно, быстро все это можно менять диспетчеру по расписанию".
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