«Диалог на равных»: нефтяники встретились со студентами краевого политехнического колледжа

В краевом политехническом колледже в Чернушке в День студента учащиеся встретились с пермскими нефтяниками. Мероприятие под названием «Диалог на равных» прошло в формате «вопрос-ответ». Ребят интересовали студенческие годы, оценки в зачетке, истории трудоустройства и этапы карьерного роста, а также перспективы работы в нефтяной отрасли для нынешних выпускников.Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Что такое студенчество? Это, наверное, самые лучшие годы жизни у каждого человека. Потому что, во-первых, это молодость. Молодость-это всегда беспредельная радость жизни, новые открытия, новые знакомства. В то же время это понимание того, что ты можешь все".Чернушинский политехнический колледж является подшефным учебным учреждением пермских нефтяников. На территории суза при поддержке лукойловцев построен центр практического обучения и повышения квалификации. Также выполнен капитальный ремонт учебных кабинетов, коридоров, лабораторий, спортивного и актового залов, столовой, кровли и фасада. В этом году нефтяной колледж в качестве подарка получил большой экран для расписания занятий и объявлений.Михаил Азанов, директор Краевого политехнического колледжа г. Чернушка: "Одно удовольствие, я думаю, что для студентов, когда наконец-то со всего бумажного мы переходим в электронное. Естественно, быстро все это можно менять диспетчеру по расписанию".