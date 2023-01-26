В Перми отметили День студента

Во всех вузах Прикамья отпраздновали День студента. В Пермском классическом университете, например, устроили караоке-батл и мастер-класс по росписи шопперов. Студенты-юристы щеголяют не знанием законов, а своими певческими и актерскими талантами.Студенты: "Мы пришли повеселиться, потому что День студента. Все супер, классно, ПГНИУ - лучший университет!"Караоке-батл, интеллектуально-развлекательная битва, мастер-класс по росписи шопперов, чтобы учебники на пары красиво носить было. Так студенты классического отмечают свой профессиональный праздник.Александра Умнова, председатель профкома студентов ПГНИУ: "Это про всех тех, кто когда-то был студентом. Концепция нашего дня празднования-это площадка, центр притяжения для всех".Не восточный, конечно, но наш, Пермский космодром тоже дает старт. Здесь создаются стартапы креативной индустрии. В этом уникальном пространстве прошла встреча выпускника ПГУ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и нынешних студентов классического. Оказалось, что во все времена и вне зависимости от факультета, философию сдают все. Диалог получился легким и доверительным, много шутили, но и о важном говорили тоже.Арина Санникова, студентка филологического факультета, сотрудник медиа-центра ПГНИУ: "Я представляю студенческий медиа-центр. Может ли наш центр быть аккредитован как официальное СМИ на официальных мероприятиях региона?"Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Все реалистично. Много делаем для того, чтобы в Пермь затянуть много мероприятий. Конечно, прежде всего, это и финал Всероссийской студенческой весны. Но мы, конечно же, хотим сделать ее особенной, поскольку юбилей".Для студентов Прикамья создается и вся необходимая инфраструктура, строятся и ремонтируются учебные заведения, общежития, появляются образовательные пространства, увеличивается количество бюджетных мест. Но главное впереди, и это, конечно же, масштабный проект кампуса мирового уровня с гостиницей, лабораториями, технопарком и бассейном.А пока студенты Пермского края развлекаются и отдыхают, ведь сегодня их праздник. Счастливые моменты наверняка сохранят замечательные снимки, сделанные здесь и сейчас.