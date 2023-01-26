← Власти Перми предложили значительно повысить штрафы за незаконную расклейку объявлений
«Диалог на равных»: нефтяники встретились со студентами краевого политехнического колледжа →
В Перми отметили День студента
Студенты: "Мы пришли повеселиться, потому что День студента. Все супер, классно, ПГНИУ - лучший университет!"
Караоке-батл, интеллектуально-развлекательная битва, мастер-класс по росписи шопперов, чтобы учебники на пары красиво носить было. Так студенты классического отмечают свой профессиональный праздник.
Александра Умнова, председатель профкома студентов ПГНИУ: "Это про всех тех, кто когда-то был студентом. Концепция нашего дня празднования-это площадка, центр притяжения для всех".
Не восточный, конечно, но наш, Пермский космодром тоже дает старт. Здесь создаются стартапы креативной индустрии. В этом уникальном пространстве прошла встреча выпускника ПГУ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и нынешних студентов классического. Оказалось, что во все времена и вне зависимости от факультета, философию сдают все. Диалог получился легким и доверительным, много шутили, но и о важном говорили тоже.
Арина Санникова, студентка филологического факультета, сотрудник медиа-центра ПГНИУ: "Я представляю студенческий медиа-центр. Может ли наш центр быть аккредитован как официальное СМИ на официальных мероприятиях региона?"
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Все реалистично. Много делаем для того, чтобы в Пермь затянуть много мероприятий. Конечно, прежде всего, это и финал Всероссийской студенческой весны. Но мы, конечно же, хотим сделать ее особенной, поскольку юбилей".
Для студентов Прикамья создается и вся необходимая инфраструктура, строятся и ремонтируются учебные заведения, общежития, появляются образовательные пространства, увеличивается количество бюджетных мест. Но главное впереди, и это, конечно же, масштабный проект кампуса мирового уровня с гостиницей, лабораториями, технопарком и бассейном.
А пока студенты Пермского края развлекаются и отдыхают, ведь сегодня их праздник. Счастливые моменты наверняка сохранят замечательные снимки, сделанные здесь и сейчас.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Власти Перми предложили значительно повысить штрафы за незаконную расклейку объявлений
На Восточном обходе Перми в результате ДТП загорелся автомобиль
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2023
Пермяки могут выбрать слоган Российской Студвесны
Жители Свердловского района пожаловались на плохую уборку ул. Маршрутной
Пермь претендует на проведение финала Всероссийской олимпиады для школьников по направлению «Технологии»
На жительницу Кировского района напал неизвестный мужчина
Открыта регистрация на «Лыжню России 2023»
В Пермском крае стартовала субсидируемая полетная программа 2023 года
В Прикамье немного потеплеет
Добавить комментарий: