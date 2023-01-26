Власти Перми предложили значительно повысить штрафы за незаконную расклейку объявлений
Сейчас размер штрафа за такие нарушения составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Законопроект предполагает увеличение штрафа до 5 тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей – за повторное.
Как сообщили в мэрии Перми, изменения необходимы для снижения количества незаконно размещённых объявлений на фасадах зданий и других сооружений, например, остановочных павильонов.
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