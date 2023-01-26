← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2023
Власти Перми предложили значительно повысить штрафы за незаконную расклейку объявлений →
На Восточном обходе Перми в результате ДТП загорелся автомобиль
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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2023
Власти Перми предложили значительно повысить штрафы за незаконную расклейку объявлений →
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25.01.2023 в 18:25
18.01.2023 в 09:50
11.01.2023 в 11:55
10.01.2023 в 14:55
10.01.2023 в 12:05
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
27.12.2022 в 11:13
26.12.2022 в 16:24
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Власти Перми предложили значительно повысить штрафы за незаконную расклейку объявлений
На Восточном обходе Перми в результате ДТП загорелся автомобиль
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2023
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2023
Пермяки могут выбрать слоган Российской Студвесны
Жители Свердловского района пожаловались на плохую уборку ул. Маршрутной
Пермь претендует на проведение финала Всероссийской олимпиады для школьников по направлению «Технологии»
На жительницу Кировского района напал неизвестный мужчина
Открыта регистрация на «Лыжню России 2023»
В Пермском крае стартовала субсидируемая полетная программа 2023 года
В Прикамье немного потеплеет
За сутки в Прикамье выявлено 155 случаев коронавируса
Прикамские спасатели пришли на помощь туристам из Нижнего Тагила
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