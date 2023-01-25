«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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25.01.2023 в 18:25
18.01.2023 в 09:50
11.01.2023 в 11:55
10.01.2023 в 14:55
10.01.2023 в 12:05
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
27.12.2022 в 11:13
26.12.2022 в 16:24
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2023
Ледовый городок на эспланаде временно закроют
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Завершить строительство новой инфекционной больницы намерены в 4-м квартале 2023 года
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Пермь претендует на проведение финала Всероссийской олимпиады для школьников по направлению «Технологии»
На жительницу Кировского района напал неизвестный мужчина
Открыта регистрация на «Лыжню России 2023»
В Пермском крае стартовала субсидируемая полетная программа 2023 года
В Прикамье немного потеплеет
За сутки в Прикамье выявлено 155 случаев коронавируса
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