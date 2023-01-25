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Пермяки могут выбрать слоган Российской Студвесны
- «Студвесна. Всё по-своему»;
- «Студвесна. Всё реально»;
- «Студвесна. Творчество начинается с тебя»;
- «Студвесна. Сделай шаг навстречу»;
- «Студвесна. Время творить»;
- «Студвесна. Удивляй весной»;
- «Студвесна. Включай на максимум».
Также прикамцы могут предложить свой вариант названия. Голосование доступно для всех зарегистрированных пользователей портала «Управляем вместе» в разделе «Голосуй и предлагай». По итогам голосования с учетом мнений прикамцев будет определен слоган фестиваля, который станет частью фирменного стиля фестиваля. Он будет использоваться в сувенирной продукции, на рекламных баннерах и при оформлении мест пребывания участников и площадок, где пройдут конкурсные просмотры.
Напомним, в год 300-летия краевой столицы, с 26 мая по 1 июня в Пермь приедут талантливые студенты со всей страны. В финальном состязании главного творческого конкурса для учащихся вузов страны ребята представят свои номера по 10 направлениям: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт».
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