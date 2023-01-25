Пермяки могут выбрать слоган Российской Студвесны

Агентство по делам молодежи Пермского края объявило о начале голосования за слоган XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Отдать свой голос можно на портале «Управляем вместе» до 25 февраля за один из восьми вариантов:- «Студвесна. Всё по-своему»;- «Студвесна. Всё реально»;- «Студвесна. Творчество начинается с тебя»;- «Студвесна. Сделай шаг навстречу»;- «Студвесна. Время творить»;- «Студвесна. Удивляй весной»;- «Студвесна. Включай на максимум».Также прикамцы могут предложить свой вариант названия. Голосование доступно для всех зарегистрированных пользователей портала «Управляем вместе» в разделе «Голосуй и предлагай». По итогам голосования с учетом мнений прикамцев будет определен слоган фестиваля, который станет частью фирменного стиля фестиваля. Он будет использоваться в сувенирной продукции, на рекламных баннерах и при оформлении мест пребывания участников и площадок, где пройдут конкурсные просмотры.Напомним, в год 300-летия краевой столицы, с 26 мая по 1 июня в Пермь приедут талантливые студенты со всей страны. В финальном состязании главного творческого конкурса для учащихся вузов страны ребята представят свои номера по 10 направлениям: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт».