В Прикамье с новой силой разгорелась эпидемия гриппа

В Пермском крае с новой силой разгорелась эпидемия гриппа. За последние семь дней — 26 тысяч новых заболевших. При этом начал своё распространение обычный штамм. Свиным гриппом по-прежнему болеют чаще, но число заражений классическим вирусом группы В уже достигает четверти от общего объема. Проявляется грипп группы В, как и свиной — резкий подъем температуры тела, озноб, слабость и ломота, может быть сильный кашель и пневмония. По оценкам специалистов, продлится эпидемия еще 2-3 недели.Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Если говорить о клинической картине, то в общем-то весь грипп, и грипп А- свиной грипп, и грипп B протекает тяжело. Он опасен для групп риска — это маленькие дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому основная мера, которую сейчас эти люди должны соблюдать — это не допускать самолечения, своевременно вызывать врача и соблюдать все назначения".