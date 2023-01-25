В Прикамье с новой силой разгорелась эпидемия гриппа
Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Если говорить о клинической картине, то в общем-то весь грипп, и грипп А- свиной грипп, и грипп B протекает тяжело. Он опасен для групп риска — это маленькие дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому основная мера, которую сейчас эти люди должны соблюдать — это не допускать самолечения, своевременно вызывать врача и соблюдать все назначения".
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