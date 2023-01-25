Пермяки отправили в зону СВО около 700 тонн гуманитарного груза
Сергей Марченко: "Руководство батальона «Молот» попросили приобрести УАЗ, в связи с тем, что у машины хорошая проходимость, это дизель. Мы откликнулись на их просьбу".
Кроме того, несомненный плюс – в машине много места. В багажнике повезут гуманитарную помощь, теплые вещи собрали неравнодушные жители Перми, здесь термобелье, вязаные носки, ботинки.
А еще ученики 22-й школы Перми написали письма солдатам, в которых пожелали скорейшего возвращения домой.
Также по просьбе пермских солдат благотворительный фонд приобрел большой прицеп, который УАЗ доставит на Донбасс для нужд солдат. В нем запасные колеса для техники, машинное масло и генератор.
Игорь Гладнев, председатель регионального отделения «Российское военно-историческое общество» в Пермском крае: "Техника имеет большое значение. Чтобы перемещать какие-то грузы, они могут быть и габаритными. Фактически с самого начала специальной военной операции все наши школы активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, медикаментов".
А еще пермяки отправят 30 килограммов меда с пасеки региона. На этом сбор помощи не останавливается.
Олег Попов,заместитель председателя общественной организации «Офицеры России» в Пермском крае: "Это уже третий раз «Офицеры России», военно-историческое общество отправляем помощь на Донбасс нашему танковому батальону «Молот». Везется только то, что ребята попросили. До тех пор, пока надо будет помогать, мы будем помогать.". К сбору гуманитарной помощи подключились жители всех муниципалитетов Прикамья. В предыдущий раз в зону СВО отправили все самое необходимое, загрузили в Газель теплые вещи, обмундирование, инструменты, лекарства, для школьников Донбасса – канцтовары и все необходимое для учебы, игрушки.
Ксения Котова, руководитель поискового отряда имени Ирины Бухановой: "Всё это проверяется, на каждой коробке подписывается количество с наименованием того, что есть в коробках, и уже отправляется на передовую".
Необходимы продукты долгого хранения, печки-буржуйки, медикаменты. Списки формируются заранее по запросам. Всего от Пермского края на сегодняшний день в зону проведения СВО в общем отправили около 700 тонн гуманитарного груза.
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