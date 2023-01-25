Не часто такое увидишь: в гроте "Полярный" над головой вырос ледяной лес

В Кунгурской пещере в гроте «Полярный» прямо на экскурсионной тропе выросли ледяные иголки. Специалисты говорят, что последний раз их наблюдали почти 15 лет назад. Сколько они продержатся, неизвестно. Поэтому уникальное природное явление торопятся увидеть и запечатлеть прямо сейчас.Посмотреть действительно есть на что. Своды пещеры в гроте «Полярный» покрылись «иглами». Это называется сублимацией льда, когда холодный и сухой воздух попадает внутрь извне и сталкивается с влажным пещерным. В итоге появляется такое - как будто над головой ледяной лес вырос.Такое явление можно было наблюдать несколько лет назад. То есть не каждый раз такое увидишь. Не каждый раз природа удивляет. Бывает, рассказали специалисты, игольчатые кристаллы вырастают даже до 30-40 сантиметров, и потом под собственной тяжестью падают вниз.На вид прочные, но руками лучше не трогать. А то, что случается так нечасто, зависит от конкретных факторов. Ничего таинственного.Константин Старцев, экскурсовод: "Последние зимы были теплые, поэтому мы их не могли видеть над тропою. А эта зима нас порадовала морозами, поскольку игольчатые кристаллы возникают при минус 10 и ниже".Более того, говоря о причудливости форм, не только иглы могут появиться над головой. Могут быть и такие – увидишь, не перепутаешь, на что похоже.Константин Старцев, экскурсовод: "Это кристаллы листовидной формы".Всех туристов настоятельно просят именно смотреть, если есть желание – фотографировать, но не пытаться проверить на прочность. В этой группе, например, такую красоту все видят впервые.Зинаида Белоусова: "Мы такой красоты еще не видели. Решили ребенка свозить".Если пройтись по гротам, можно понять, что природа способна удивлять. Человек тоже не отстает. Что касается сюрпризов рукотворных, вот трехметровый трон, сделанный из стекла и камня. Можно не только посмотреть, но и посидеть.Игорь Рогожников: "Что-то новое, интересное. Были когда-то давно, все равно это запоминается каждый раз - как в первый раз".Или этот ледяной собор, который уже простоял целый год, и в пещере надеются, что внезапно появляться на пути туристов он будет еще долго.Что касается причудливых кристаллов, тут четких прогнозов нет. Могут продержаться неделю или месяц, а потом тихо исчезнуть.