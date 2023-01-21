← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.01.2023
МУП «Водоканал» Гремячинска оштрафовано за слив сточных вод в реку →
В Перми оштрафуют подрядчика, который не очистил от снега парковки для инвалидов
Администрация Перми: "За нарушение условий муниципального контракта к организации будут применены штрафные санкции".
Власти пообещали вывезти снег 21-22 января.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.01.2023
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