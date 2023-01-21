МУП «Водоканал» Гремячинска оштрафовано за слив сточных вод в реку
Загрязнение было выявлено в ходе прокурорской проверки. Вред, причиненный водному объекту, оценён на сумму свыше 386 тыс. руб.
Выяснилось, что водоканал не исполнил обязанность по постановке на госучёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не разработал программу производственного экологического контроля и пр.
По итогам проверки природоохранным прокурором руководителю МУП внесено представление, которое было удовлетворено, однако мер, направленных на устранение нарушения законодательства предприятием не принято. Тогда надзорный орган обратился в Губахинский городской суд. Решением суда требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объёме.
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