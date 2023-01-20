«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.01.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.01.2023 в 09:50
11.01.2023 в 11:55
10.01.2023 в 14:55
10.01.2023 в 12:05
04.01.2023 в 10:30
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
27.12.2022 в 11:13
26.12.2022 в 16:24
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.01.2023
Подростки деревни Проносное построили Wi-Fi сарай
Грехи смыли, а мусор оставили?
Госавтоинспекция призвала автовладельцев к повышенной осторожности
В Краснокамске вынесен приговор преступнику, напавшему на девушку
В центре Перми легковушка врезалась в дом
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях
В Коми-Пермяцком округе поймали матерого волка, а в Нытвенском ликвидировали волчью стаю
В Перми оглашен приговор псевдобанкирам
Стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье»
Стартовал прием заявок на оформление социальных контрактов
В Мотовилихе столкнулись трамвай и легковушка
В Пермском крае помогать детям-сиротам в получении жилья будут по-новому
В Перми произошло массовое ДТП с участием трех автобусов
В Перми столкнулись два трамвая
В 2023 году в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 18 новых школ
В «ЭнергосбыТ Плюс» абонентам напомнили о преимуществах личного кабинета
Сотрудники ГИБДД проверили качество уборки улиц в Перми
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.01.2023
МЧС: 20 января в отдельных районах Пермского края ожидается гололед
Крещенские купания: пришедшие окунуться в купель на Мотовилихинском пруду пожаловались на плохую организацию
В Перми водитель скорой помощи сбил 16-летнюю девочку
В Перми "Парма" сыграет против красноярского «Енисея»
Лесная гостья. В Осе поймали рысь
В Пермском крае в этом году планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Подростки деревни Проносное построили Wi-Fi сарай
Грехи смыли, а мусор оставили?
Госавтоинспекция призвала автовладельцев к повышенной осторожности
В Краснокамске вынесен приговор преступнику, напавшему на девушку
В центре Перми легковушка врезалась в дом
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях
В Коми-Пермяцком округе поймали матерого волка, а в Нытвенском ликвидировали волчью стаю
В Перми оглашен приговор псевдобанкирам
Стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье»
Стартовал прием заявок на оформление социальных контрактов
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