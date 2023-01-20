В Коми-Пермяцком округе поймали матерого волка, а в Нытвенском ликвидировали волчью стаю
В Нытвенском городском округе егеря обнаружили следы волков на территории охотничьего хозяйства «Лузинское». Директор охотхозяйства Леонид Малахов организовал охоту и руководил ею, в результате чего 18 января охотники добыли 6 волков, 19 января – еще одного. По оценке специалистов, это крупные матерые особи, три из них самки.
При обнаружении следов волка вблизи населенных пунктов, а также если хищники унесли домашнее животное, необходимо срочно сообщать информацию по номеру 112, напомнили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.
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