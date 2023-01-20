МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях

По данным Пермского ЦГМС, с 20 по 21 января в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах наслоение изморози и гололёда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев, на дорогах гололедица.В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш.Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:1. Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;3. Водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;4. Пешеходам – соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.5. Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям.6. Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.