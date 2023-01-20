← В Коми-Пермяцком округе поймали матерого волка, а в Нытвенском ликвидировали волчью стаю
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
1. Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;
2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
3. Водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
4. Пешеходам – соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.
5. Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям.
6. Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Коми-Пермяцком округе поймали матерого волка, а в Нытвенском ликвидировали волчью стаю
В Перми оглашен приговор псевдобанкирам
Стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье»
Стартовал прием заявок на оформление социальных контрактов
В Мотовилихе столкнулись трамвай и легковушка
В Пермском крае помогать детям-сиротам в получении жилья будут по-новому
В Перми произошло массовое ДТП с участием трех автобусов
В Перми столкнулись два трамвая
В 2023 году в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 18 новых школ
В «ЭнергосбыТ Плюс» абонентам напомнили о преимуществах личного кабинета
Добавить комментарий: