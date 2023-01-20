В Перми оглашен приговор псевдобанкирам

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"Незаконный бизнес организовала семейная пара из Перми в начале 2018 года. В группу входили 10 человек, среди них кассиры-бухгалтеры, охранники-инкассаторы, сотрудники службы безопасности. Не имея специальной лицензии, подозреваемые от имени различных ИП проводили банковские операции. По данным следствия за указанный период им удалось извлечь доход на сумму около 29,5 миллионов рублей", - сообщила Татьяна Авдюкова, начальник ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.
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