Стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье»

В Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые представят регионы на окружном этапе Фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье». Пермский край в финале четвертого сезона проекта представят победители регионального этапа – пермские театры «Туки-Луки» с постановкой «Поехали!» и «New vision» с пластическим спектаклем «Река жизни». Именно их постановки были признаны экспертным жюри края лучшими в этом году среди 46 детских и 18 молодежных коллективов.Имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» будут названы 27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление».Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей фестиваля состоится 22 апреля 2023 года на сцене Пермского академического Театра-Театра. Здесь встретятся 100 финалистов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Победители финального этапа будут отмечены денежными наградами, которые смогут направить на новые постановки и поездки своего коллектива: 1 место – 250 тыс. руб., 2 место – 200 тыс. руб., 3 место – 150 тыс. руб. Финал будет показан в прямой трансляции на федеральном портале Культура.рф.Финал «Театрального Приволжья» станет одним из событий празднования 300-летия Перми.