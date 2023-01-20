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Стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье»
Имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» будут названы 27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление».
Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей фестиваля состоится 22 апреля 2023 года на сцене Пермского академического Театра-Театра. Здесь встретятся 100 финалистов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Победители финального этапа будут отмечены денежными наградами, которые смогут направить на новые постановки и поездки своего коллектива: 1 место – 250 тыс. руб., 2 место – 200 тыс. руб., 3 место – 150 тыс. руб. Финал будет показан в прямой трансляции на федеральном портале Культура.рф.
Финал «Театрального Приволжья» станет одним из событий празднования 300-летия Перми.
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