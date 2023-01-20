В Пермском крае стартовал прием заявок на оформление социальных контрактов. Их казна заключает с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и не имеющих средств, чтобы начать свое дело. Дизайнерские подставки, ключницы и мини-столики. Смастерить из дерева предприниматель из села Уинское Александр Баженов может что угодно. Идею предлагают заказчики — он же занимается остальным процессом. От проектировки до изготовления."Задаю программу, нажимаю старт и вот пошло. Фрезерный начал работать".Мастерскую с профессиональным оборудованием — фрезерный и лазерный станки, а также теплый цех — приобрел за счет проекта краевого Минсоца «Социальный контракт». Общая сумма вложений - 350 тысяч рублей.Александр Баженов, предприниматель, обладатель социального контракта в 2022 году: "Хорошие деньги. Очень благодарен соцзащите, что прошел, что мне помогли сделать это всё, реализовать. Теперь дальше буду развиваться".Аналогичным способом социальный контракт в Прикамье в прошлом году получили больше четырех тысяч человек. Единовременные выплаты в увеличенном размере могут получить люди, оказавшиеся в трудной ситуации, либо не имеющие средств на развитие своего дела.Работает проект по трем направлениям — возможность трудоустройства на предприятии с дополнительной выплатой от краевого Минсоца, создание собственного дела, либо организация подсобного хозяйства.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Темы разные — и трудоустройство, и личное подсобное хозяйство, и создание собственного дела. Видим, что очень эффективная тематика. Более 90 процентов нашли своё дело, более года продолжают работать".Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что соцконтракты – хорошая возможность заняться своим делом для тех, у кого нет необходимых средств для старта.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Социальная поддержка, ей охватывается каждый третий житель Пермского края, более 100 млрд рублей будет на это направлено. Увеличиваем мы социальные контракты и поддержку из краевого бюджета на это направление. Понимая, что борьба с бедностью тоже является ключевым направлением работы".Тем временем, впереди предприниматель из села Уинское Александр планирует расширяться — увеличивать площади цеха и закупать новое оборудование. Уже за счет собственных, накопленных за минувший год, средств.