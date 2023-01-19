В Перми 1700 человек окунулись в Крещенские купели
По данным департамента общественной безопасности администрации Перми, в ночь Крещенских купаний происшествий зафиксировано не было, помощь спасателей и врачей никому из купающихся не понадобилась. Всего в Верхней Курье, на пруду в Мотовилихе и на территории монастыря на Бахаревке в купели окунулись 1700 человек, участие в богослужении приняли 650 человек.
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