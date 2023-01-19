Что будет с культурой в Прикамье?

Будущее прикамской культуры - от сценария праздника Масленицы до степени готовности к 300-летию Перми депутаты Законодательного собрания обсуждали с профильным министром Аллой Платоновой. Разговор состоялся на заседании фракции ЛДПР.Весело, с конкурсами и привлечением жителей близлежащих домов провожают Масленицу студенты ПГИИК. Будущие режиссеры сами пишут сценарии, подбирают костюмы, делают постановки. После такого рода практики специалисты «разлетятся» работать по всему Прикамью. Вопросы по тематике «культурной», в частности проблема нехватки кадров в муниципалитетах и зарплаты в этой сфере, обеспокоили депутатов фракции ЛДПР. Их напрямую на заседании парламентарии задавали соответствующему министру - Алле Платоновой.Олег Постников, депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель фракции ЛДПР: "Если возьмем Верхнее Калино или копнем в поселения - там и работников не хватает, и как раз на одной четвертой. Я так понимаю, это все равно задача муниципалитета".Также депутаты задавали вопросы о подготовке к 300-летию краевой столицы, о том, как идет ход реконструкции и строительства ДК в муниципалитетах, насколько активно люди пользуются проектом «Пушкинская карта». Речь зашла и о возможности появления виртуальных концертных залов на всей территории Прикамья.Алла Платонова, министр культуры Пермского края: "На сегодня 40 уже существует виртуальных концертных залов, с учетом 7 открытых в прошлом году. В нынешнем году планируется пять новых ВКЗ, два - за счет средств федерального бюджета".Такого рода встреча напрямую с краевым министерством первая в этом году и самая продолжительная. За 1,5 часа удалось разобрать 9 вопросов.Такой формат общения напрямую с министрами давно и прочно себя зарекомендовал, говорят депутаты. Это позволяет получать данные по разным вопросам из первых уст, и, что самое главное, поможет законодателям формировать предложения по тому или иному направлению.Алексей Золотарёв, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Сегодня вопрос, связанный с культурой - очень важный вопрос. Общение, которое фракция проводит в своей работе, нам очень важно для принятия решений при голосовании при принятии решений тех или иных законопроектов".Детали по некоторым вопросам еще остались. Развернутые данные по ним отправят депутатам в ближайшее время.