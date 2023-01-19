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Молодого пермяка осудили за 24 кражи
Установлено, что в середине апреля прошлого года в ночное время злоумышленник увидел припаркованный у одного из домов по улице Тургенева автомобиль ВАЗ-21124. С помощью имеющейся у него отвертки молодой человек проник в салон транспортного средства, откуда тайно похитил магнитолу, портфель, сабвуфер, а из-под капота достал аккумулятор. С похищенный имуществом злоумышленник с места преступления скрылся, в дальнейшем распорядился им по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб более 5000 рублей. В ходе следствия полицейскими были установлены еще девять фактов аналогичного преступного деяния.
"Кроме того, в конце апреля прошлого года осужденный, находясь в одном из дворов на улице Ивана Франко, проник в подъезд дома, откуда с площадки между этажами тайно похитил велосипед. Двухколесное транспортное средство было пристегнуто противоугонным тросом. Молодой человек, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, с помощью имеющихся у него плоскогубцев перекусил трос и выкатил велосипед на улицу. Ущерб, причиненный владельцу, составил 30 000 рублей. В ходе следствия полицейскими было установлено еще тринадцать фактов аналогичного преступного деяния. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка полумиллиона рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника и место его нахождения были установлены. Сотрудники полиции задержали мужчину.
Суд по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, а также с учетом наказания по ранее вынесенному приговору окончательно назначил молодому человеку 4 года 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал фигуранта возместить материальный ущерб всем потерпевшим.
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