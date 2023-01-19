210 млн рублей край выделит на реставрацию, ремонт и консервацию объектов культурного наследия

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Также на заседании обсудили ход реализации проекта «Дети едут к детям», направленный на вовлечение школьников в отрасль гостеприимства и разработку турпродуктов, ориентированных на самых маленьких путешественников. Начиная с 2021 года 75 школьников из пяти школ в проектных командах под кураторством туроператоров, экскурсоводов Пермского края разработали 15 туристических маршрутов. 400 школьников совершили поездки по ним. Все маршруты уже сейчас можно найти на сайте детиедуткдетям.рф.
Юлия Ветошкина, министр туризма и молодежной политики Пермского края: "Особенное внимание в этом году будет уделяться разработке линейки патриотических маршрутов, которые также будут размещены на сайте детиедуткдетям.рф, также планируется расширить целевую аудиторию проекта - участниками будут не только школьники, но и студенты. Будет создан молодежный Совет по туризму при Российском географическом обществе, который будет работать в связке с детским Советом по туризму".
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