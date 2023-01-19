210 млн рублей край выделит на реставрацию, ремонт и консервацию объектов культурного наследия

На реставрацию, ремонт и консервацию объектов культурного наследия в крае в этом году будет направлено 210 млн рублей. Об этом сегодня было заявлено на заседании регионального правительства. Внимание будет уделено не только историческим зданиям, расположенным в краевой столице, но и строениям в Хохловке, Усолье, Верхнекамье.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы понимаем, что это наш кладезь, точка притяжение туристов и культурный генетический код. И Хохловка, Кунгур, Усолье, Соликамск, Чердынь. Можно перечислять и перечислять, поэтому хочется, чтобы мы более бережно относились к наследию и делали всё возможное, чтобы поддерживать его в нормальном состоянии".Также на заседании обсудили ход реализации проекта «Дети едут к детям», направленный на вовлечение школьников в отрасль гостеприимства и разработку турпродуктов, ориентированных на самых маленьких путешественников. Начиная с 2021 года 75 школьников из пяти школ в проектных командах под кураторством туроператоров, экскурсоводов Пермского края разработали 15 туристических маршрутов. 400 школьников совершили поездки по ним. Все маршруты уже сейчас можно найти на сайте детиедуткдетям.рф.Юлия Ветошкина, министр туризма и молодежной политики Пермского края: "Особенное внимание в этом году будет уделяться разработке линейки патриотических маршрутов, которые также будут размещены на сайте детиедуткдетям.рф, также планируется расширить целевую аудиторию проекта - участниками будут не только школьники, но и студенты. Будет создан молодежный Совет по туризму при Российском географическом обществе, который будет работать в связке с детским Советом по туризму".