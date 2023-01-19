Просто космос: в Новых Лядах состоялось торжественное открытие нового корпуса Техно-школы им. В.П. Савиных

В Новых Лядах открылась новая Техно-школа. По задачам и возможностям, которые здесь готовы предоставить ученикам, она вписана она в будущий кластер ракетного двигателестроения "Новый Звездный". Светлана Ложкина заведует химической лабораторией «Протона», она же и преподает химию в Техно-Школе. На уроках ребята погружаются во все тонкости профессии, в том числе связанной с ракетостроением. Ксения Погодина, ученица «Техно-Школы им. В.П. Савиных»: "С этими знаниями мы можем изучать экологию и помогать ей".Сегодня результатами опыта будущие химики поделились с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.Техно-Школа — часть социальной инфраструктуры будущего кластера ракетного двигателестроения – технополиса «Новый Звездный», создаваемого по инициативе АО «Протон-ПМ». Теперь у ребят есть все условия для развития их технического, и не только, творчества - 28 учебных классов и 33 специализированных кабинета.Тамара Фадеева, директор «Техно-Школы им. В.П. Савиных»: "У нас несколько наборов цифровых микроскопов, замечательные мобильные компьютерные классы, цифровая лаборатория по химии, по физике".Родители школьников в первую очередь оценили комфорт, созданный для их детей.Ольга Вахрушева: "Широкие коридоры, большие классы, столовая рассчитана на 500 посадочных мест".Новый корпус школы был построен меньше чем за год – рекордные 11 месяцев. Здесь будут учиться более тысячи ребят. И, конечно, для них оборудован просторный спортзал с безопасными мягкими стенами.А новый актовый зал по своим размерам и техническим возможностям может дать фору любому ДК. Именно здесь на прямую связь с ребятами вышел министр просвещения России Сергей Кравцов.Сергей Кравцов, министр просвещения РФ: "Уверен, что новая школа позволит вам еще больше и лучше учиться, дружить и осваивать новое, в том числе в области космоса".Техно-Школа в Лядах - одна из первых в России и первая в регионе, которая была построена в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования» нацпроекта «Образование» за счет средств государства и вложений частных инвесторов. Всего в Пермском крае с привлечением частных инвестиций возводятся еще 6 школ из 18 запланированных на этот год.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Если мы в 2022 году построили 8 школьных объектов, то в 2023-м их будет 18. Очень амбициозно и таких темпов стройки не было никогда. Все для чего это делается, для того, чтобы создать для наших ребят лучшие условия в образовании".А вот о возможностях и перспективах "после школы" ребята почти час спрашивали губернатора в личной беседе, и в итоге пришли к общему мнению.- Самые лучшие!