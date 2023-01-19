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Просто космос: в Новых Лядах состоялось торжественное открытие нового корпуса Техно-школы им. В.П. Савиных
Сегодня результатами опыта будущие химики поделились с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.
Техно-Школа — часть социальной инфраструктуры будущего кластера ракетного двигателестроения – технополиса «Новый Звездный», создаваемого по инициативе АО «Протон-ПМ». Теперь у ребят есть все условия для развития их технического, и не только, творчества - 28 учебных классов и 33 специализированных кабинета.
Тамара Фадеева, директор «Техно-Школы им. В.П. Савиных»: "У нас несколько наборов цифровых микроскопов, замечательные мобильные компьютерные классы, цифровая лаборатория по химии, по физике".
Родители школьников в первую очередь оценили комфорт, созданный для их детей.
Ольга Вахрушева: "Широкие коридоры, большие классы, столовая рассчитана на 500 посадочных мест".
Новый корпус школы был построен меньше чем за год – рекордные 11 месяцев. Здесь будут учиться более тысячи ребят. И, конечно, для них оборудован просторный спортзал с безопасными мягкими стенами.
А новый актовый зал по своим размерам и техническим возможностям может дать фору любому ДК. Именно здесь на прямую связь с ребятами вышел министр просвещения России Сергей Кравцов.
Сергей Кравцов, министр просвещения РФ: "Уверен, что новая школа позволит вам еще больше и лучше учиться, дружить и осваивать новое, в том числе в области космоса".
Техно-Школа в Лядах - одна из первых в России и первая в регионе, которая была построена в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования» нацпроекта «Образование» за счет средств государства и вложений частных инвесторов. Всего в Пермском крае с привлечением частных инвестиций возводятся еще 6 школ из 18 запланированных на этот год.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Если мы в 2022 году построили 8 школьных объектов, то в 2023-м их будет 18. Очень амбициозно и таких темпов стройки не было никогда. Все для чего это делается, для того, чтобы создать для наших ребят лучшие условия в образовании".
А вот о возможностях и перспективах "после школы" ребята почти час спрашивали губернатора в личной беседе, и в итоге пришли к общему мнению.
- Самые лучшие!
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