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В Прикамье соцработница обокрала 82-летнего пенсионера
Наблюдавшийся у обвиняемой 82-летний пенсионер в силу преклонного возраста доверился работнице, передал ей свою банковскую карту и сообщил пин-код. В период с января по сентябрь 2022 года злоумышленница через банкомат совершила 27 операций по переводу денежных средств на общую сумму порядка 120 тысяч рублей со счёта сберегательной книжки пенсионера на вверенную ей банковскую карту. Деньги она обналичивала и тратила на личные нужды, в том числе на покупку билетов на различные экскурсии для своих несовершеннолетних детей.
"Выявить преступную схему соцработницы удалось, когда появилась необходимость приобретения для постояльца средств гигиены, не предусмотренных перечнем обязательных препаратов, предоставляемых учреждением, а денежных средств на счету его сберкнижки не оказалось. Представители интерната обратились в полицию и вскоре полицейские уличили психолога в краже", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ходе следствия, проводимого следователями МО МВД России «Кудымкарский», злоумышленница полностью возместила потерпевшему причинённый материальный ущерб. Суд назначил виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ, наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
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