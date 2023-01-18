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← Уникальный городок ледопадов украсит подсветка

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.01.2023

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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня



Метки: в Пермском крае, СМИ, Общество, Экономика, Культура, Власть, Здоровье, Официально, Происшествия

Опубликовано: 18.01.2023 в 22:06 в рубрике - Вести Пермь

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