Уникальный городок ледопадов украсит подсветка
"Тут будет конструкция такая, в виде грота, центрального, а вокруг сделаем что-то типа лабиринта".
Так в Добрянском округе, в районе Красной Слудки продолжает расти городок ледопадов, который однажды придумал Станислав Лыков, и сейчас его в свободное время поддерживает целая группа помощников, до последнего времени практиковавшихся только на строительстве домов. Павел Денисов: "Конечно, интересно, вообще в целом, что получится здесь. Подобное что-то приходилось видеть, но в целом не участвовал в таких мероприятиях".
Всё видно издалека, мимо точно не проехать - гигантские сооружения сразу притягивают взгляд. Это повторение начатого, в прошлом году прошла пробная попытка, и вот вновь причудливые гиганты тянутся ввысь.
В этом году у городка ледопадов появилась стена, длиной метров 30, высотой метра три, и продолжает расти. Сейчас её красиво освещает солнце, а когда стемнеет, на помощь придёт искусственный свет. Выглядеть это будет так, Станислав решил установить подсветку, а это первые результаты. Вообще, городок не скрыт от глаз, но пока закрыт для посещения, надо ещё поработать, и в помощь - холод, ветер, верёвки, доски и вода, которая постоянно распыляется из многочисленных шлангов.Станислав Лыков: "Скорей всего, решил повторить, как в природе, потому что там всё, что я видел рукотворное, это делают из кубиков льда, вырезают. Видно, что формы геометрические, правильные, а я решил, чтобы это было природное такое образование".
Важная деталь - рядом с площадкой есть пруд, который позволяет брать из него воду, не думая о коммунальных платежах, все эти трубки красного цвета заведены в одно место. И, главное, говорят авторы идеи, чтобы водоём не промёрз, на это всё и завязано.
Если всё пойдёт по плану, говорит Станислав, то недели через две городок ледопадов можно будет открывать для посещения. А там, как погода позволит - в прошлом году, например, все сооружения продержались до середины апреля.
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